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بإطلاق البالونات وتوزيع العصائر والأرز بلبن، أهالي أسيوط يحتفلون بعيد الأضحى (فيديو)

عيد الأضحى بأسيوط،
عيد الأضحى بأسيوط، فيتو

انتهى الآلاف من أهالي محافظة أسيوط منذ قليل من إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في 171 ساحة صلاة بالإضافة إلى 2667 مسجدًا وسط أجواء من الفرحة وتعالت تكبيرات العيد.

إطلاق البالونات وتوزيع العصائر والرز بلبن على المصلين 

ورصدت فيتو من خلال بث مباشر مشاركة الأطفال وتصدرهم مشهد الصلاة في إحدى ساحات محافظة أسيوط بالإضافة إلى توزيع العصائر والرز بلبن وإطلاق البالونات أعلى الساحات على رؤوس المصلين وسط فرحة عارمة من الأهالي وخاصة الأطفال عقب شعائر عيد الأضحى.

تجهيز الساحات المخصصة للصلاة للنساء 

كما رصدت فيتو تجهيز ساحات أسيوط مخصصة للصلاة وللنساء فيها حيز مفصول عن الرجال وكذلك فرش السجاد وترتيب سجادات الصلاة سواء في المساجد او الساحات الملحقة بها وفي الشوارع العامة.

في سياق متصل قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تمت بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مؤكدًا على على تجهيز 171 ساحة بجانب 2667 مسجدًا على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك، مقدمًا خالص التهاني القلبية لمواطني أسيوط وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والرخاء.

تأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلًا عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين، لافتًا إلى أن إدارة الحماية المدنية قامت وضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، علاوة على تمركز سيارات الإسعاف للتعامل مع أي أحداث طارئة.

محافظة أسيوط: تكثيف حملات رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى

تجهيز 171 ساحة و2667 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى بأسيوط


وأضاف محافظ أسيوط إنه تم توجيه قيادات مديرية الأوقاف بالمتابعة المستمرة وحظر استخدام أية ساحات غير المرخص لها وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة أوقاف على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على مدار 24 ساعة للوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات والضوابط.

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