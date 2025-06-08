الأحد 08 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة سيراميكا
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي

كأس الرابطة، يلتقي سيراميكا والاسماعيلي  مساء اليوم الأحد، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

 

 وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي، في تمام الساعة 8 مساء اليوم الأحد، على أرضية ستاد الدفاع الجوي، لحساب إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

ومن المنتظر، أن تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، عبر قناة أون سبورت 1، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، بشكل حصري.

 

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلي التأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

وتوج سيراميكا كليوباترا في النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وكان النادي الإسماعيلي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المقابل حقق سيراميكا كليوباترا التأهل بعد تجاوزه فريق بتروجيت في الدور ربع النهائي.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق سيراميكا 11 مليونًا و530 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلي 3 ملايين و200 ألف يورو.

 

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.


وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

 

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

 

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه 
الوصيف 4 ملايين  
الثالث 2 مليون جنيه
الرابع 1.5 مليون جنيه

 

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