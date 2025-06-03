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رياضة

تغيير حكم الفيديو في مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

الحكم محمد الصباحي،
الحكم محمد الصباحي، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر إجراء تعديل على طاقم حكام مباراة الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

اعتذار الحكم محمد الصباحي عن المباراة 

وجاء التعديل بعدما إعتذر الحكم محمد الصباحي حكم تقنية الفيديو في مباراة نصف نهائي كأس عاصمة مصر، ليتم إستبداله بالحكم محمود الشناوي 

الإسماعيلي يتخطى طلائع الجيش

وانتهت مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة 5-4 للدراويش بركلات الترجيح، ليصعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر

 

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كأس عاصمة مصر إتحاد الكرة المصرى الاسماعيلي سيراميكا كليوباترا الحكم محمد الصباحي

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