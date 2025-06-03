تغيير حكم الفيديو في مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

كأس عاصمة مصر، أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر إجراء تعديل على طاقم حكام مباراة الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

اعتذار الحكم محمد الصباحي عن المباراة

وجاء التعديل بعدما إعتذر الحكم محمد الصباحي حكم تقنية الفيديو في مباراة نصف نهائي كأس عاصمة مصر، ليتم إستبداله بالحكم محمود الشناوي

الإسماعيلي يتخطى طلائع الجيش

وانتهت مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بنتيجة 5-4 للدراويش بركلات الترجيح، ليصعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.