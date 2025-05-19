مباريات قوية في إياب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.. سيراميكا يسعى للنجمة الثالثة، وهذه مواعيد المباريات

كأس عاصمة مصر، يشهد يومي غد، وبعد غد الثلاثاء والأربعاء، مواجهات الإياب بمسابقة ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويلتقي طلائع الجيش وصيف النسخة الماضية مع الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، ويحل مودرن سبورت بطل النسخة الأولى ضيفًا على البنك الأهلي على ملعب السلام في نفس التوقيت.

ويواجه حرس الحدود ضيفه إنبي على ملعب المكس يوم الأربعاء، فيما يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا (حامل اللقب) في نفس اليوم.

حكام مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري حكام المباريات على النحو التالي:

- بتروجت ضد سيراميكا كليوباترا: خالد الغندور (حكمًا للساحة)، ومحمد خالد عيد ومحمد صلاح علي (مساعدين)، ومبروك نبيل (حكمًا رابعًا)، والدولي حسام عزب وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش ضد الإسماعيلي: محمد يوسف (حكمًا للساحة)، وعماد فرج وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، وحسني سلطان وعمر فتحي (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي ضد مودرن سبورت: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، وكيرلس نزيه ومحمد توفيق (مساعدين)، وأحمد حمدي (حكمًا رابعًا)، وأحمد جابر وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

- حرس الحدود ضد إنبي: سيد شعبان (حكمًا للساحة)، ومحمد أبو رحاب ومحمود دين (مساعدين)، ومحمد العتباني (حكمًا رابعًا)، ومحمد عبد الحافظ وأحمد حامد فهيم (تقنية الفيديو).

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية



سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجت- المركز الأول.

- مودرن سبورت- المركز الثاني.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول.

- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود- المركز الأول.

- الإسماعيلي- المركز الثاني.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

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