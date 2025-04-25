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رياضة

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025

كأس الرابطة المصرية،
كأس الرابطة المصرية، فيتو

أسدل الستار على مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية “كأس عاصمة مصر” 2025.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجت- المركز الأول.

- مودرن سبورت- المركز الثاني.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول.
- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول.

- الإسماعيلي- المركز الثاني.

 

وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب.

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

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مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025
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