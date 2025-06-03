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رياضة

كأس عاصمة مصر، نقل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا لستاد الدفاع الجوي

ستاد القاهرة الدولي،
ستاد القاهرة الدولي، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلي وسيراميكا من ملعب المقاولون العرب إلى الدفاع الجوي.

المباراة ستقام يوم الأحد 8 يونيو في تمام الثامنة مساء.

 

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا بالذهاب في الثامنة مساء غدًا الأربعاء، باستاد الإسماعيلية، بينما يستضيف البنك الأهلي نظيره إنبي في الثامنة من مساء الغد أيضًا.

فريق الإسماعيلي، فيتو
فريق الإسماعيلي، فيتو

مشوار البنك الأهلي إلى نصف نهائي كاس الرابطة

كان البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

بينما جاء تأهل سيراميكا بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

كيف تأهل إنبي لنصف النهائي بكأس عاصمة مصر ؟

وتأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.

الإسماعيلي يتخطى طلائع الجيش

وأخيرًا حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

 

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