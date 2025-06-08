إنبي يستضيف البنك الأهلي في لقاء الإياب في كأس عاصمة مصر

كأس الرابطة، يحتضن ستاد بتروسبورت مباراة إنبي ضد البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفني، إلى حجز مقعده في نهائي البطولة للمنافسة على لقب كأس الرابطة المصرية مستغلا تفوقه في مباراة الذهاب.

فيما يسعى إنبي بقيادة حمزة الجمل إلي تعويض خسارة مباراة الذهاب والعودة في الإياب للمنافسة علي التأهل لنهائي البطولة.

القيمة التسويقية للبنك الأهلي وإنبي

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي البنك الأهلي 6 ملايين و730 ألف يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق إنبي 4 ملايين و680 ألف يورو.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.

وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضمان 4 فرق.

وتعلب البطولة في مرحلتها الأولى بنظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

جوائز كأس الرابطة

وتصل جوائز بطولة الرابطة لـ ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه.

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