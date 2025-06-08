جاريد ليتو متهم بالتحرش الجنسي من قبل 9 نساء بينهن قاصرات

ذكرت عدة من التقارير الصحفية، أن الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار جاريد ليتو، متهم بسوء السلوك الجنسي الغير لائق، والتحرش من قبل عدة نساء، من بينهن من زعمن أنهن قاصرات.

تفاصيل اتهام جاريد ليتو بالتحرش الجنسي

وأوضحت التقارير الصحفية، التى نشرت أمس،بصحيفة "إير ميل"، عقب مقابلات مع تسع نساء يدّعين أن الممثل والموسيقي البالغ من العمر 53 عامًا تصرف بشكل غير لائق معهن، وكان بعضهن قاصرات، وتدّعي النساء وجود نمط متجذر من هذا السلوك.

وقالت امرأة مجهولة المصدر للصحيفة: "لقد كان الأمر سرًا منذ فترة طويلة".

ومن بين هذه الاتهامات، يُتهم ليتو بطرح أسئلة جنسية على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، والخروج من الغرفة عاريًا أمام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وتعرية نفسه وممارسة العادة السرية بوضع يد فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا عليه.

جاريد ينفي اتهامات التحرش الجنسي

وفي بيان لصحيفة "إير ميل"، نفى ممثل عن عضو فرقة "ثيرتي سيكوندز تو مارس"، جميع هذه الاتهامات "صراحةً".

ومن بين الادعاءات الواردة في التقرير، تذكرت لورا لا رو، عارضة أزياء كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عام 2008، لقاءها بليتو في حفل خيري لحقوق الحيوان في ذلك العام، وتواصلها معه عبر البريد الإلكتروني قبل أن يدعوها إلى استوديو أعماله. زارت استوديو أعماله في أبريل 2009، وتذكرت أنه "غازلها" هناك.

فيما صرح ممثل عن ليتو لصحيفة "إير ميل" أن "اتصالاتهما لا تتضمن أي شيء جنسي أو غير لائق"، وأن لا رو "تقدمت لاحقًا بطلب للعمل كمساعدة شخصية للسيد ليتو، مما يؤكد عدم وجود أي شيء غير لائق في أي من تفاعلاتهما".

مع ذلك، نفت لا رو أنها تقدمت للوظيفة، كما زعم، ووفقًا لصحيفة "إير ميل"، أن ليتو خرج من غرفته عاريًا "كما لو كان ذلك أمرًا طبيعيًا"، وفي إحدى المرات كانت الفتاة لازالت في السابعة عشرة من عمرها، وقالت للصحيفة: "ظننت أن هذا ما يفعله الرجال البالغون".

كما ادعت امرأة أخري، أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها عام ٢٠٠٨، عندما اقترب منها ليتو في مقهى "أورث" في لوس أنجلوس وحصل على رقمها، وقالت إنه بعد أيام، اتصل ليتو بمنزلها في منتصف الليل بصوت "غريب ومقزز"، مضيفةً أنها "لا تعرف ما إذا كان يتعاطى المخدرات".

وصرح ممثل عن الممثل لصحيفة إير ميل أن ليتو، لم يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات منذ أكثر من 35 عامًا".

وزعمت المرأة أنه بعد رفضها دعوة لحضور حفلة، استمر ليتو في الاتصال بها في الصباح الباكر على مدار ثلاثة أسابيع، وفقًا لصحيفة إير ميل، قائلة: "وتحولت المحادثات إلى أحاديث جنسية، كان يسأل أسئلة مثل: هل كان لديكِ حبيب من قبل؟ هل مارستِ الجنس من قبل؟".

وأضافت: "لقد تغير صوته وطريقة حديثه، لقد أخافني ذلك.. كانت تلك هي المرة الأولى التي فكرت فيها: يا إلهي، هذا ليس مقتصرًا على الأفلام فقط".

وقالت والدة المرأة إنها سمعت مكالمة هاتفية ويمكنها تأكيد روايتها، وفقًا لصحيفة إير ميل.

في موضع آخر من تقرير "إير ميل"، زعمت امرأة أنها "لم تكن أصغر الحاضرين" أثناء حضورها إحدى حفلات ليتو في منزله، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

ووفقًا للصحيفة، زعمت أيضًا أن الحفل بدا وكأنه يهدف إلى حث الفتيات على السباحة عاريات.

وقال ممثل عن ليتو لصحيفة "إير ميل" إنه "لم يكن هناك أي تجنيد أو شكاوى أو مخالفات"، وقال برنت بولتهاوس، منظم الحفلات الليلية الذي نظم عدة حفلات في منزل ليتو، للصحيفة إنه "لم يرَ أحدًا يسبح عاريًا قط".

وأفادت "إير ميل" أن القصص المحيطة بسلوك ليتو غير اللائق المزعوم ظهرت الشهر الماضي، عندما أعادت منسقة الأغاني آلي تيلز نشر منشور على فيسبوك من عام ٢٠١٢ على قصصها على إنستجرام، كتبت فيه أنها "تعرضت للاعتداء والصدمة من قبل هذا الشخص المزعج عندما كنت في السابعة عشرة من عمري".

وقال ممثل عن ليتو للصحيفة إن “ادعاءاتها باطلة بشكل واضح”.

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