زيزو: تأشيرة السفر لأمريكا هي الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها خلال مفاوضات التجديد مع الزمالك (فيديو)

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، أن ذهابه إلى السفارة الأمريكية كان الغلطة الوحيدة التي فعلها.

وقال زيزو لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع إبراهيم فايق في قناة إم بي سي مصر2: "تقديم طلب التأشيرة للسفارة الأمريكية كان الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها خلال السنة، وكنت لسه بتفاوض مع الزمالك وقتها".



وتابع زيزو: “كنت بحضر تأشيرة السفر إلى أمريكا لأن هناك أكثر من نادي وقتها طلب التعاقد معي، وكل تخيلي إن تاشيرة أمريكا بتاخد وقت طويل، ولذلك قررت طلبها مبكرًا”.

وأشار: “أنا لاعب حر وكنت بتفاوض مع 3 أندية قبل فشل مفاوضات التجديد مع الزمالك”.

زيزو يصل إلى أمريكا

ووصل، اليوم، أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الاهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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