محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بالديوان العام|صور

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، والكيانات الشبابية، وذوي الهمم، والشخصيات العامة، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة، وسط أجواء يسودها الود والمحبة وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني.

وشهدت مراسم التهنئة حضور عدد من أساقفة ومطارنة وقساوسة الطوائف المسيحية المختلفة بالمحافظة، من بينهم، الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، والأنبا توماس، مطران القوصية، والأنبا أندراوس، مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، والقس إبرام مندوب عن الأنبا برسوم مرطان الأقباط الارثوذوكس بديروط والقس تيداوس مندوب عن الأنياب يجول مطران الدير المحرق والقس شنودة مندوب عن الأنبا بسنتي مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

كما حضر الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، أسقف إيبارشية القوصية للكاثوليك، إلى جانب وفد من الكنيسة الإنجيلية ضم القساوسة باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية بأسيوط القس مارتن اليأس رئيس مجمع أسيوط للكنائس الإنجيلية والشيخ صموئيل باقي عن هيئة الأوقاف للطائفة الانجيلية بمصر ورهبان ورعاة وشيوخ بعض كنائس وايبارشيات أسيوط.

وفي السياق ذاته، شارك في التهنئة وفد من قيادات مديرية الأوقاف بأسيوط برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، وكيل المديرية، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، إلى جانب وفد من بأسيوط لمنطقة الأزهرية ضم الشيخ مرتجى عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإرشاد الديني، بالإضافة إلى أعضاء "بيت العائلة المصرية" بأسيوط ضم الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا وكيل بيئة العائلة المصرية بأسيوط.

كما استقبل محافظ أسيوط عددًا من ممثلي الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم النائب اللواء يحيى كدواني، والنائب إبراهيم نظير، والنائب محمد حمدي، والنائب أحمد الشناوي، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب حمادة زهير، والنائبة نشوى رائف، أعضاء مجلس النواب، والنائب المهندس مجدي سليم، والنائب محمد فهمي صالح، والنائب مصطفى كحيلي، والنائبة هند جوزيف، أعضاء مجلس الشيوخ.

كما حضر اللقاء ممثلو وسائل الإعلام المحلية، ومراسلو الصحف والقنوات الفضائية، وأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين، وممثلون عن عدد من الهيئات الحكومية، ومنهم إيهاب عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، ووكلاء الوزارات ومنهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة وخالد محمد وكيل وزارة التموين وحازم علي وكيل وزارة العمل وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام وشباب الأحزاب والكيانات الشبابية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لكافة الحضور، مؤكدًا أن الأعياد الدينية تمثل رمزًا للتآخي والمحبة بين كافة أطياف المجتمع، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية، معربًا عن أمنياته بأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030 مشددا على أهمية تكاتف الجهود خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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