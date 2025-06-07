العيد على البحر حاجة تانية، إقبال أهالي الإسماعيلية على الشواطئ (فيديو)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة إقبال المصطافين والزائرين على الشواطئ في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

تواجد المنقذين على الشواطئ

وشهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا من المواطنين على الشواطئ وذلك وسط تواجد لفرق المنقذين ضمن مبادرة صيف بلا غرق 2025، والتي أطلقها اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، قبل عدة أيام.

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

وجود المنتجعات السياحية

وتتمتع محافظة الإسماعيلية بوجود العشرات من الشواطئ المختلفة التي يحرص الزائرون على القدوم إليها، بالإضافة إلى وجود المنتجعات السياحية، والمتاحف وسلاسل الفنادق المختلفة.

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

تطوير ورفع كفاءة الشواطئ

وتعمل محافظة الإسماعيلية خلال تلك الفترة على تطوير ورفع كفاءة الشواطئ التابعة إليها وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصطافين.



جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

جانب من الإقبال على الشواطئ، فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عقد في وقت سابق، اجتماعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للمشروعات، اللواء محمد كمال المستشار الهندسي للمحافظ، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، مديري عموم مديرية الإسكان، الطرق والنقل، الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة.

حديد الاحتياجات الخاصة بالشواطئ

وخلال الاجتماع والذي يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة تطوير الأندية والشواطئ لبحث السبل الأمثل لتطوير أندية المحافظة، تم متابعة ما تم من تكليفات للَّجنة في اجتماعاتها السابقة، والخاصة بتحديد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية، بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، بالإضافة إلى حصر أعمال الصيانة وبحث آلية تنفيذ الصيانة بشكل دوري بما لا يعيق النشاط.

أعمال تطوير القرية الأوليمبية

كما تم مناقشة أعمال التطوير التي تُجرى حاليًا بالقرية الأوليمبية، ومناقشة خطط العمل بها خلال الفترة القادمة، حيث يتم حاليًا رفع كفاءة الغرف وقاعات الاجتماعات والمطبخ بما يتناسب مع حجم الإقبال الذي تشهده القرية هذه الفترة، حيث تعدُّ مقصدًا متميزًا للمعسكرات الرياضية والمؤتمرات.

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