في ثاني أيام العيد، انتشار الفرق الطبية بساحات وميادين الإسماعيلية (صور)

تواصل الفرق الطبية التابعة لإدارة الرعاية الاولية، في محافظة الإسماعيلية، انتشارها في مختلف الساحات والميادين بـ المحافظة وذلك لتقديم التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

تواجد الفرق في مختلف الأماكن

وتتواجد الفرق الطبية في مختلف الأماكن حرصًا على توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

جانب من عمل الفرق الطبية، فيتو

جانب من عمل الفرق الطبية، فيتو

تقديم خدمات الكشف الطبي

وقدمت الفرق خدمات الكشف على الأمراض المزمنة، مثل قياس ضغط الدم، وسكر الدم ومراقبة صحة القلب، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية، والإرشادات الضرورية حول تناول اللحوم وعدم الإفراط فيها، للأسر والمواطنين أثناء الاحتفالات، لضمان صحتهم وسلامتهم خلال فترة العيد.

جانب من عمل الفرق الطبية، فيتو

جانب من عمل الفرق الطبية، فيتو

خطة التأمين الطبي والتنسيق الشامل مع الجهـات المعنيـة

وكان قد تم عقد اجتماع هام لغرفة الطوارئ بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة مستجدات خطة التأمين الطبي.

وضم الاجتماع، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية ، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد طنطاوي، مدير هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، وقد جاء هذا الاجتماع لتأكيد جاهـزية المنظومة الصحية بالمحافظة، خلال فترة العيد، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية العلاجية والوقائية المتكاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وتستمر غرفة الطوارئ والأزمات في انعقادها المستمر خلال أيام العيد، في إطار خطة محكمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يضمن مرور فترة العيد بأعلى درجات الأمان والسلامة الصحية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.



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