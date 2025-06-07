موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وكشف مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء المحافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة، مشيرا إلى أنه فور اعتمادها سيكون متاح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للمديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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