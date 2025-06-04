موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، مع قرب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدى الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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