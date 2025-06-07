السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

في أجواء إيمانية، حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في منى ( فيديو)

رمي الجمرات , فيتو
رمي الجمرات , فيتو

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى وسط أجواء إيمانية وروحانية وخدمات متكاملة.

وفي ثاني أيام عيد الأضحى يستقبل حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

 

رمي الجمرات

وتشهد منشأة الجمرات إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها السعودية في المشاعر المقدسة، توافد أعداد كبيرة من الحجاج بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (300) ألف حاج في الساعة.

ويبقى الحجاج بمشعر منى أيام التشريق، حيث يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.


طواف الوداع

ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

يأتي هذا بعدما اكتظت جنبات المسجد الحرام فجر أمس الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى بالحجاج لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة.

وكانت أفواج الحجاج قامت منتصف، ليل الخميس، بالتحرك من مشعر مزدلفة، إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) وذلك بعد وقوفها على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيت الحجاج في مزدلفة.

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حجاج بيت الله مشعر مني رمي الجمرات

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