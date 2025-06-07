ثقافة الإسماعيلية تنظم احتفالية غنائية بمناسبة عيد الأضحى اليوم

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية، اليوم السبت، وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، احتفالية فنية لفرقة الآلات الشعبية، وذلك ضمن الأجندة الخاصة بأنشطة الاحتفال بعيد الأضحى.

موعد ومكان الاحتفالية

وتقام الاحتفالية في الثامنة من مساء اليوم، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، كما يقام غدا عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية، ويصاحب العروض فقرة مسرح عرائس للأطفال.

فعاليات بإقليم القناة وسيناء الثقافي احتفالا بالعيد

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن عقدها لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المجانية بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، بدءً من الغد وذلك احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

المحافظات المستهدفة

وتنفذ الفعاليات في محافظات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء وجنوب سيناء، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، الورش الفنية، وأفلام سينما الشعب.

وتنطلق من قصر ثقافة بورسعيد مع عرض فني لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية في تمام التاسعة مساءً، يليه يوم الأحد 8 يونيو، عرض فني لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

وفي السويس، تستقبل جمعية تنمية المجتمع بالصباح، عرضا فنيا لفرقة السويس للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد عدوية، في الثامنة مساء الأحد 8 يونيو، يعقبه فقرة رسم على الوجه للأطفال.

وتتواصل الفعاليات مع فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، وحفل فني، مساء يوم الاثنين 9 يونيو، يقدم خلاله فريق كورال السويس مجموعة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو غريب غندور.

محافظتى شمال وجنوب سيناء

كما تشمل الاحتفالات محافظة شمال سيناء، حيث تقام الاحتفالات بقصر ثقافة العريش، وتشمل عرض فني لفرقة مواهب العريش يوم السبت 7 يونيو في الثامنة مساءً، وآخر لفرقة الفنون الشعبية يوم الاثنين 9 يونيو، يعقبه عرض مسرح عرائس.

أما في محافظة جنوب سيناء تقدم فرقة الطفل للفنون الشعبية عرضا فنيا على المسرح الصيفي بالطور، في الثامنة مساء السبت 7 يونيو، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة كورال الطفل يشهده قصر ثقافة شرم الشيخ.

ويستقبل المسرح الصيفي بالطور، يوم الأحد 8 يونيو عرضا لفرقة التلقائيين (أطفال)، بينما يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ عرضا لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بعيد الأضحى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، والفروع الثقافية التابعة.

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