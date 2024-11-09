مكتبة مصر العامة بالزقازيق: تنظيم 7 ندوات خلال أكتوبر الماضي

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم (7) ندوات بعنوان (حرب أكتوبر والإرشاد الأسري وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوعية صحية وحقوق الإنسان واختر حياتك وحلها في تدريبها) وذلك خلال شهر أكتوبرالماضي.

و أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور المكتبة في الحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور وتشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل، والتعلم الذاتي،فضلًا عن تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل الندوات والمؤتمرات والجلسات النقاشية والأمسيات الشعرية، وأيضًا تقديم أماكن لعرض الأفلام ومنصات للمحاضرات المختلفة.

واشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى إهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية، وحفظ التراث.

اعمال فنية وتلوين وبازل ومسابقات ثقافية

وقالت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي قدمت أنشطة منها أعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 متدرب من أطفال وتلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 طفل وكذلك بازل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 طفل ومسابقات ثقافية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب طفل بالاضافة إلى نشاط مسابقات ترفيهية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 طفل وكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40 طفل وتعليم الرسم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 طفل وكذلك نشاط رسم على الوجه حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 طفل نشاط تحسين الخط حيث بلغ عدد المستفيدين منه 30 طفل ونشاط التفصيل مستوى أول وثان حيث بلغ عدد المستفيدين منه 70 طفل كما تم تنفيذ ورشة فلك الأقمار الصناعية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 150 طفل وكذلك ورشة تنمية مهارات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20طفل

تنظيم 15 زيارة فى شهر اكتوبر

وقامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي بتنظيم 15 زيارة لـ جامعة الزقازيق - كبار بلا مأوى - مدرسة الأمل لضعاف السمع - دار المدينة المنورة للأيتام – مدرسة التربية الفكرية بالأشراف - مدرسة كفر الأشراف الإبتدائية - مدرسة البكاكرة للتعليم الأساسى – مدرسة الفصل الواحد بالإبراهيمية وأماكن أخرى بالمحافظة بالإضافة إلى استقبال رحلات لروضة مدرسة الناصرية ومدرسة السادات الثانوية بنات ومدرسة عبده عبد الحي الإبتدائية و جمعية نور الحياة لذوي الهمم وروضة مدرسة مشتول القاضي.