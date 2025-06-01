الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تكريم مكتبة مصر الجديدة في ختام مهرجان السينما الفرانكوفونية

تكريم مكتبة مصر الجديدة،
تكريم مكتبة مصر الجديدة، فيتو

أعرب القائمون على مهرجان السينما الفرانكوفونية والذي استضافته مكتبة مصر الجديدة عن تقديرهم لكافة العاملين بمكتبة مصر الجديدة على الدعم والاهتمام الذي قدموه لانجاح المهرجان الذى قدم على مسرح المكتبة، وأكد على تعزيز تعاون المكتبة مع كل المعنيين بملف الثقافة والفنون والسعي من خلاله إلى تحقيق رسالتها الرامية لإنشاء بيئة استثنائية ومنصة تنطلق من خلالها إلى آفاق رامية إلى الاستكشاف والتعلم.

جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان الذى أقيم على مدار 5 ايام وتختتم فعالياته الجمعة، وذلك بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية التي انطلقت بمكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني.

وكرم المهرجان كل من الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة وبهجت شاكر مدير عام الجمعية والدكتورة ايمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة العامة.

من جانبها اكدت  الدكتورة سهام الجوهرى، على احتضان الجمعية بكافة منصاتها الثقافية والابداعية  لكافة روافد الثقافة والفنون على اعتبارها  القوى الناعمة التى من خلالها نقل كافة الثقافات من وإلى حضارات الشعوب الأخرى، مؤكدة على ان الجمعية بمختلف منصاتها تفتح أبوابها دائما في وجه كافة الجهات المعنية بالثقافة والفنون. 

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المركز الثقافي اليوناني جمعية مصر الجديدة مهرجان السينما الفرانكوفونية مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة

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