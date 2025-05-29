محافظ دمياط يتفقد أنشطة مكتبة مصر العامة بعزبة البرج (صور)

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، وذلك لمتابعة الأنشطة الصيفية التي تنظمها المكتبة، ورافقته خلاله الزيارة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

وكان في استقباله كل من؛ عبد الخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية للمدينة، وسمر المغربل، مدير مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

محافظ دمياط في زيارة لمكتبة مصر العامة لمتابعة الأنشطة الصيفية التي تنظمها المكتبة.

وشهد المحافظ عددا من العروض التي قدمها الأطفال من رواد المكتبة، وأعرب عن إعجابه بما تقدمه المكتبة من أنشطة تثري مهارات الأطفال وتوفر بيئة تعليمية وترفيهية خلال العطلة الصيفية، بما يعزز الاستفادة من وقت الفراغ في مجالات إيجابية ومثمرة.

دعم متواصل للمرأة وتمكين ذوي الهمم

وفي إطار الجولة، تفقد الدكتور الشهابي المدينة الصديقة للنساء، حيث تابع فعاليات التدريبات المهنية التي تُقام داخل المدينة، والتي تستهدف تمكين السيدات وذوات الهمم من تطوير مهاراتهن وتدريبهن على تأسيس مشروعات صغيرة تُسهم في تحويلهن إلى رائدات أعمال.

وأشاد محافظ دمياط بالجهود المبذولة في هذه البرامج، مثمنًا جودة المنتجات التي أعدتها المشاركات في تلك التدريبات، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه المبادرات التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا.

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