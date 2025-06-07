السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو يعقد جلسة مع أليو ديانج في معسكر الأهلي

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الذي ينتظم اليوم في تدريبات الفريق في معسكر ميامي بعد انضمامه إلى المعسكر في الساعات القليلة الماضية. 

الأهلي، يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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اليو ديانج الأهلي اخبار الأهلي

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