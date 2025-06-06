تجمع المواطنين بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية احتفالا بعيد الأضحى (صور)

شهدت منطقة نمرة 6 فى محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، ازدحاما شديدا من أهالى محافظة الإسماعيلية، وبخاصة الشباب والأطفال والأسر الذين خرجوا إلى منطقة المنتزهات المفتوحة والمسطحات الخضراء عقب آداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

الأسر تتناول طعام الإفطار

وانتشرت العشرات من الأسر بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية وذلك لتناول طعام الإفطار وسط سعادة غامرة من الأصدقاء والأطفال للاستمتاع بنسيم الصباح العليل.





منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة العيد

أدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة مواطني الإسماعيلية احتفالاتهم وتكبيرات صلاة العيد بساحة "الملاعب المفتوحة" بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو





أبرز الحضور خلال شعائر صلاة العيد

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني الإسماعيلية.

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو





خطبة صلاة عيد الاضحي

و أمّ الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية المصلين، ثم القي خطبة العيد، التي تضمنت الحديث عن "قيم التضحية والامتثال لأمر الله" والتي أوضح خلالها، انه من جميل فضل الله جل جلاله على عباده وتمام إكرامه لهم أن من عليهم سبحانه بهذا العيد الأكبر، واليوم الأغر، يوم الفداء الأعظم الذى تتجسد فيه معانى الفرح والسرور، والبذل والتضحية، والتسليم والتوكل، فبين تلبية الأمس وتكبير اليوم عطاء لا حدود له {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

احتفال المسلمون بعيد الأضحى

وأضاف: يحتفل المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، وحجاج بيت الله الحرام فى شغل فاكهون، متنعمون بحال شهود إكرام الله تعالى لهم، حيث اجتمعوا فى صعيد واحد على اختلاف ألسنتهم وبلادهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم، فيفيض القلب متذللا بالرجاء، وتمتد اليد طامعة بالدعاء، كل دعوة تجد طريقها إلى رب كريم جواد، وقد انشرحت الصدور بما أفاض الله عليها من قضاء الحوائج وجبر الخواطر، وبما أنعم عليها من نعمة الأمن والأمان؛ استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: {رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر}.

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

مختتمًا بالقول: هذا يوم عيدكم، فافرحوا واستبشروا، وتقربوا إلى ربكم بالأضاحي؛ تعظيما لشعائر الله جل جلاله، وابتغاء لمرضاته، وامتثالا لسنة نبيه الكريم صلوات ربى وسلامه عليه: «ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا».

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

منطقة نمرة 6 في الإسماعيلية، فيتو

وعقب أداء صلاة العيد صافح محافظ الإسماعيلية، المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يتقبل صالح أعمالهم، ويديم الله على مصر الأمن والأمان، في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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