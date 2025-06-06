إسقاط شلالات بلالين على المحتفلين بعيد الأضحى في الإسماعيلية (فيديو وصور )

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا، لنقل شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك من مسجد الرحمن بالمنطقة الخامسة في محافظة الإسماعيلية.

وأدى المئات من المصلين في محافظة الإسماعيلية شعائر صلاة عيد الاضحى، وسط فرحة غامرة من الأهالي والأطفال الذين جاءوا لأداء الصلاة والشعور ببهجة العيد من خلال فقرة شلالات البلالين التي حرصت إدارة المسجد على تقديمها لأطفال الإسماعيلية بهدف إدخال السرور عليهم.





جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو



وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الاضحي المبارك في المحافظة.



عدد ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية

وأوضحت مديرية الاوقاف في بيان أن ساحات عيد الاضحي المبارك بالمديرية لعام 1446 هـ، 2025 م بلغ عددها (108) ساحة، وذلك على النحو التالي:

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

مركز شباب أبو صوير، أبو صوير المحطة أبو صوير، مركز شباب الوراورة أبو صوير الوراورة، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية، ومركز شباب أبو عياد، ومركز شباب أبو جريش، ومركز شباب شعيب عزبة شعيب، وساحة العالي، وساحة المركز الطبي مدينة المستقبل، وساحة التوفيق مدينة المستقبل وساحة الصوفية خلف اللواء 113، وساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف، ساحة العمدة البوصيلي الكرايم، وساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد، وساحة 6 أكتوبر، وساحة الصولي الصولي، وساحة منشية مبارك، وساحة المستقبل الجديد المستقبل، وساحة مضيفة دقينش أبو صوير البلد.



جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

ساحات الأندية ومراكز الشباب بالإسماعيلية

كما تضم ساحات صلاة عيد الاضحى بالإسماعيلية كل من نادي نقابة المحامين أرض الاندية بالاسماعيلية، ومسجد النحاس بشارع محمد علي بالمحطة الجديدة حي أول الاسماعيلية، نادي السلام، ومركز شباب الشهداء العبور، وساحة مسجد بدر بالشارع التجارى، النادي النوبي الشهداء، مركز شباب الخشاينه الخشاينة نفيشة، وساحة السفينة بميدان السفينة بالحكر، وساحة التعاون ميدان التعاون ط البلاجات واستاد الإسماعيلي شارع المدارس، والملعب المفتوح الخامسة الإسماعيلية، وموقف الحكر الحكر الإسماعيلية، ونادي الشهداء الإسماعيلية، وساحة علي عيد، ومركز شباب السحارة، وساحة مسجد عثمان بن عفان الحرفي الإسماعيلية بالاضافة إلى مركز شباب الزغابة، وساحة الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد عباد الرحمن بالثلاثيني الإسماعيلية، ومركز شباب، ومسجد محمد فريد أبو عطوه الإسماعيلية، والمسجد الإسماعيلي بعرايشية مصر، ومسجد الرضوان الشيخ زايد، ومسجد الدوحة الشيخ زايد الإسماعيلية، ومسجد السلام حي السلام، ومسجد أم القري الشيخ زايد الإسماعيلية، ومسجد الفردوس ميدان القفردوس الإسماعيلية، ومركز شباب أبو نصر الله أبو نصر الله أبو بلح.

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

ساحات صلاة العيد بمراكز الإسماعيلية

كما تم تخصيص كل من ساحات مسجد الرحمن (الشيخ مصطفى) المحطة التل الكبير، وساحة الحماده الساحة الشعبية التل الكبير، وساحة مسجد عمر بن الخطاب التل الكبير، ومركز شباب البعالوة التل الكبير بالاضافة إلى ساحة مسجد مجمع البحر القرين الجديدة التل الكبير، والمسطح الأخضر، وحي السلام بمدرسة الثانوية العامة، ومركز شباب أبو حليفة أبو حليفة، وساحة مسجد التل الصغير، ومركز شباب تل أبو حامد تل أبو حامد التل الكبير، وساحة مدرسة عطية الناظر، ومركز شباب المزارعة المزارعة التل الكبير، وساحة مركز شباب ابو عاشور أبو عاشور التل الكبير، وساحة مسجد أم القرى البكارشة التل الكبير، ومركز شباب الظاهرية الظاهرية التل الكبير، ومركز شباب ابو عيادة أبو عيادة التل الكبير، مركز شباب العهدة، ومركز شباب الغرابوة، ساحة عزبة منصور عزبة منصور التل الكبير.



جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو





جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

جانب من صلاة العيد بالإسماعيلية، فيتو

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