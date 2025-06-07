السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

انقطاع الإنترنت،
انقطاع الإنترنت، فيتو

قال الباحث المقيم في المملكة المتحدة جنيد علي إن شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية تشهد انقطاعًا كبيرًا اليوم السبت، مضيفًا أنه السبب قد يكون مشكلة داخلية وليس هجومًا إلكترونيًّا.

وأوضحت «رويترز» أنه تعذر الوصول إلى المواقع الإخبارية الرئيسية في كوريا الشمالية وموقع وزارة الخارجية على الإنترنت صباح اليوم السبت.
 

وأضاف الباحث الذي يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية «يشهد الإنترنت في كوريا الشمالية انقطاعًا كبيرًا حاليًّا مما يؤثر في جميع الخطوط سواء كانت تأتي عبر الصين أو روسيا» موضحًا أن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب أنشطة الإنترنت.

وتابع: «من الصعب تحديد أكان الأمر متعمدًا أم حادثًا لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجومًا».

ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، والذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق.

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