السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

آخر كلام، زيزو يغيب عن ودية باتشوكا المكسيكي

زيزو
زيزو

الأهلي، حسم مصدر داخل الأهلي الجدل بشأن موقف زيزو لاعب الفريق الجديد بشأن التواجد من عدمه في ودية باتشوكا المكسيكي غدا، حيث تأكد غياب اللاعب عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية. 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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الأهلي باتشوكا زيزو

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