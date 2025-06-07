السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة باتشوكا غدا

ريبيرو
ريبيرو

الأهلي، يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي باتشوكا النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الثاني في أمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية (صور)

المغربي أشرف داري: شعرت باقتراب الدرع من الأهلي بعد هدف وسام أبو علي في سيراميكا.. وخروجنا من أبطال أفريقيا مؤلم (حوار)

الأكثر قراءة

السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شيكابالا يقرر الاستمرار مع الزمالك لموسم جديد

أسعار الخضار اليوم، الليمون والخيار يتهاوى وانخفاض في 10 أصناف باستثناء الطماطم

انقسام داخل الزمالك بشأن مصير عبد الله السعيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية