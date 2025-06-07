زيزو ينضم لبعثة الأهلي اليوم

الأهلي، ينضم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد إلى معسكر فريقه في ميامي الأمريكية اليوم وذلك بعد إعلان انتقاله رسميا لمدة أربع مواسم مع وجود موسم خامس بموافقة الطرفين َ.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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