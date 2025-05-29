سعر الفاكهة اليوم الخميس، الجوافة تتفوق على التفاح ومفاجأة عن المانجو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 29 مايو 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر الفاكهة

سعر الفاكهة

تراوح سعر برتقال صيفي من 19 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر العنب الأسود بين 30 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 15 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو جوافة من 30 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر الفراولة من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 12 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر كيلو شمام من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر الفاكهة

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 35 جنيهًا. سعر المانجو زبدية بين 25 و40 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و30 جنيهًا.

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 30 و40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 و50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.

اسعار الخوخ والبرقوق

تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق سكري من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر الفاكهة

الفاكهة اليوم

تراوح سعر مشمش عمار من 30 إلى 45 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.

سعر الموز البلدي

تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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