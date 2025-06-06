الجمعة 06 يونيو 2025
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تخصيص مسار للحجاج ذوي الإعاقة للوصول بسهولة إلى مخيماتهم في منى (فيديو)

حجاج بيت الله، فيتو
حجاج بيت الله، فيتو

 خصصت السلطات في المملكة العربية السعودية، مسارا خاصا للحجاج ذوي الإعاقة للوصول بسهولة إلى مخيماتهم في منى بعد رمي الجمرات، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتسهيل على الحجاج.

 ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى، وبثت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة، مشاهد لحجاج بيت الله الحرام يطوفون في أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع.

 

طواف حجاج بيت الله 

 وبدأ حجاج بيت الله الحرام في تأدية طواف الإفاضة، بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

 

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

 وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى، عليه الصلاة والسلام.

ويشرع للحجاج بعد رمي جمرة العقبة، نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

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السعودية رمي الجمرات الحجاج حجاج بيت الله

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