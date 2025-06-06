تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر 15 يونيو

تواصل وزارة الإسكان تسليم شقق مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

و سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة جنوب القطامية العين السخنة مسلسل 5 بالعمارة رقم 53، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الإثنين 16/6/2025، ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 18/6/2025.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالعمارة رقم 44، يوم الإثنين 2/6/2025، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 3/6/2025.

وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

أعلنت المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد رفع درجات الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى بمحطة مياه الشيخ زايد.

وأكدت على ضرورة التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بمحطة مياه الشرب بإجراء كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءا من خروجها من المحطات حتى وصولها للمواطن، وذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا.

وأشارت رئيس الجهاز، إلى انتظام العمل في محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، واستمرار نظام النوبتجيات في المحطات والروافع لضمان تقديم خدمات مياه الشرب بجودة عالية للمواطنين،

وأكدت على تشكيل لجنة أزمات لمتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 15100 على مدار 24 ساعة، لضمان عرضها وحلها فورًا، وتتضمن هذه الشكاوى خاصة المشكلات المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المفاجئ بخطوط المياه ومشكلات الصرف الصحي.

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أعمال الزراعة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بمداخل المدينة والميادين والحدائق العامة والمنتزهات، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا لسكان المدينة في إطار استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته التفقدية، شدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، مع العناية الدورية بأعمال الري وقص النجيلة، لضمان تنسيق الموقع العام بالشكل اللائق والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بالإضافة إلى تفريغ صناديق القمامة بشكل يومي، وإزالة مخلفات أعمال الزراعة بشكل مستمر، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتحسين المظهر العام للمدينة.

وقام المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بـجولة ميدانية لمتابعة أعمال الصيانة وتنسيق الحدائق العامة ومداخل المدينة والمناطق الخضراء، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

شملت الجولة تفقد حديقة ميريت، التي تم الانتهاء من أعمال قص وري المسطحات الخضراء بها، ووجه رئيس الجهاز بضرورة استبدال النباتات التالفة بأخرى سليمة، ومراجعة أعمدة الإنارة وتغيير التالف منها، إلى جانب الاهتمام بالري المنتظم تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، لضمان جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

كما شملت الجولة متابعة أعمال صيانة المسطحات الخضراء والزراعات بمنطقة "الفيلات"، وأعمال الري وقص وتسوية المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية، حيث شدد على الاهتمام بالتسميد الدوري وتنسيق المزروعات لظهورها بشكل جمالي يليق بالمدينة وسكانها وزوارها.

وفي إطار الاستعدادات الشاملة، تفقد المهندس شريف عبد البديع أيضًا أعمال الزراعة والتنسيق بمنطقة الـ 455 فدانًا بطول طريق المطار وصولًا إلى المدخل الجنوبي للمدينة، حيث تابع تنفيذ قواعد أعمدة الديكور، وزراعة النخيل، وأعمال بردورات وإنترلوك، موجّهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

ويتضمن المشروع زراعة 4000 شجرة، و400 نخلة، إلى جانب أنواع مختلفة من الزهور والنجيل، فضلًا عن تنفيذ إضاءة ديكورية، ومقاعد، ومظلات لتوفير بيئة ترفيهية مثالية للمواطنين، كما يجري حاليًا تنفيذ شبكة الصرف الزراعي بالمشروع، بما يضمن التغلب على فروق المناسيب والحفاظ على كفاءة المشايات والأرصفة والطرق المحيطة.



وقال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه في إطار تنظيم ساحات الصلاة، وتنظيم المولات التجارية، وتنظيف الحدائق العامة والمساجد، قام جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء بإعداد ساحات الصلاة بالنادي الرياضي بملعب الكرة بالاستاد استعدادًا لصلاة العيد.

كما قام الجهاز بتنظيم الحدائق وتنظيف المنتزهات وإعداد تنظيم المولات التجارية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس الجهاز، بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنظيف الشوارع والحدائق العامة والمنتزهات، كما شدد على تكثيف شركات النظافة بالعمل على قدم وساق وزيادة الاهتمام بأماكن تنزه المواطنين.

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