مشروبات ضرورية يمكن تناولها بعد أكلات العيد الدسمة (فيديو)

شددت الدكتورة سحر عبد المجيد عبد العزيز، أستاذ التغذية التطبيقية بقسم الغذاء والتغذية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية المشروبات في التخفيف من الآثار السلبية لوجبات عيد الأضحى الدسمة.

وأوضحت أن الكثيرين قد يغفلون دور المشروبات، إلا أنها تحدث فارقًا كبيرًا في مساعدة الجهاز الهضمي على التعامل مع الكميات الكبيرة من اللحوم والدهون التي يستهلكها المصريون خلال العيد، سواء في منازلهم أو أثناء الزيارات.

مشروبات بسيطة لتقليل تأثير الوجبات الدسمة السلبي

قدمت الدكتورة سحر قائمة بمشروبات متوفرة في معظم البيوت، ولها تأثير فعال في تقليل الأعباء على الجهاز الهضمي، وهي كالتالي:

الزنجبيل بالليمون والكاكاو الخام غير المحلى والشاي الأخضر، تحتوي هذه المشروبات على مضادات الأكسدة التي تساهم في تسهيل عملية هضم وامتصاص الدهون بشكل سليم دون إلحاق الضرر بالجسم، ويعد فيتامين C مضادًا قويًا للأكسدة، يلعب دورًا حيويًا في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات، كما يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل "الجينجيرول" (Gingerol) التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يساعد الجسم على مكافحة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

أكدت أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

الليمون بالنعناع والذي يفضل تحليته بعسل النحل لفوائده الصحية، حيث يساعد على طرد السموم من الجسم، وتحسين الهضم، ويعزز عمل جهاز المناعة، ويمنح الجسم ترطيبًا، كما ينعش النفس ويخلص من رائحة اللحوم والدهون.

ونصحت الدكتورة سحر بإضافة القرنفل إلى الليمون أو النعناع، حيث يساعد على عملية الهضم، بالإضافة إلى دوره في تعقيم وتنظيف الفم خاصة بعد أكل اللحوم التي عادتًا ما تترك رائحة تدوم لساعات طويلة.

تبرز هذه التوجيهات البسيطة للدكتورة سحر عبد الجيد أهمية الانتباه إلى التفاصيل الغذائية، حتى المشروبات، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والحد من مشكلات عسر الهضم بعد الاحتفالات الغنية بالولائم الدسمة.

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