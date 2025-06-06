الجمعة 06 يونيو 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية تقدم 4 توصيات للتعامل مع اللحوم النيئة خلال عيد الأضحى

التعامل مع اللحوم
التعامل مع اللحوم النيئة

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للمواطنين لضمان سلامة الغذاء خلال عيد الأضحى والتعامل مع اللحوم النيئة.

أوصت منظمة الصحة العالمية عند تحضير اللحوم بضرورة اتباع النصائح الآتية:

١-اغسل اليدين بالصابون والمياه المأمونة. 
٢-استخدم سكينًا وأدوات وأسطح نظيفة.
٣-استخدم سكينًا ولوح تقطيع منفصلين للحوم النيئة.
٤-احرص على تخزين اللحوم النيئة في الثلاجة.

نصائح ضرورية عند طهي اللحوم

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه عند الطهي يجب اتباع النصائح الآتية:

١- طهي الطعام جيدًا، خاصة اللحوم.
٢-احتفظ بالطعام ساخنًا لحين تقديمه.
٣-تناول الطعام المطبوخ على الفور أو ضَعْه في الثلاجة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه عند تخزين بقايا الطعام يجب الاحتفاظ ببقايا الطعام في عبوات مغطاة في الثلاجة عند درجة حرارة 5 مئوية أو أقل لمدة لا تزيد على 3 أيام.

كانت حذرت وزارة الصحة من الإفراط في استهلاك اللحوم وهو من العادات الشائعة التي قد تؤدي إلى عدد من الأضرار الصحية، خاصة إذا لم يتم تناولها بطريقة معتدلة ومتوازنة. 

وتتضمن أبرز الأضرار التي تحدث بسبب الإفراط في استهلاك اللحوم:

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

عسر الهضم نتيجة تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون.

الإمساك بسبب قلة الألياف في النظام الغذائي ونقص الخضروات والفواكه

 

انتفاخ وغازات ناتجة عن صعوبة هضم اللحوم، خاصة اللحوم الدسمة والمقلية.

 

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

زيادة خطر تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، خاصة عند تناول اللحوم الغنية بالدهون المشبعة.

3. زيادة الوزن

اللحوم، خاصة المقلية أو المطهية بالدهون، تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبدون نشاط بدني.

4. أضرار على الكلى

الإفراط في البروتين يزيد العبء على الكلى، وقد يفاقم مشاكل الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى.

5. زيادة نسبة حمض اليوريك

تناول اللحوم بكثرة خاصة الكبد والكلاوي يرفع من حمض اليوريك في الدم، مما قد يؤدي إلى نوبات النقرس 

6. زيادة مخاطر الإصابة ببعض السرطانات

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنّعة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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الصحة العالمية اللحوم النيئة تخزين اللحوم سلامة الغذاء خلال عيد الأضحى منظمة الصحة العالمية

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