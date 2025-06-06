الجمعة 06 يونيو 2025
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أكلة أول يوم العيد، طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة،
طريقة عمل الفتة، فيتو

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم، أشهر الأكلات المصرية، على سفرة أول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك، في جميع البيوت المصرية، وهناك الكثير من الأسر المصرية التي اعتادت أن تتناول الفتة بالخل والثوم في إفطار هذا اليوم.
 

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وعلى الرغم من أن طريقة عمل الفتة بالخل والثوم؛ تعد من الأكلات سريعة التحضير ولذيذة الطعم،  إلا أن هناك بعض الزوجات حديثي الزواج، لا يجدن طريقة عمل الفتة بالخل والثوم.
طريقة عمل الفتة بالخل والثوم
 

طبق الفتة
طبق الفتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفتة بالخل والثوم، بكل أسرارها.

مكونات عمل الفتة بالخل والثوم:

عيش بلدي

زيت

ملح وفلفل

بودرة ثوم

لحم مقطع مكعبات

بصلة مقطعة

حبهان

مستكة

ورق لاورو

جوزة الطيب

قرنفل

مكعب ورق لحم

رز مصري

راس ثوم

عصير طماطم

خل

عود قرفة

 

خطوات عمل الفتة بالخل والثوم:

أول وأهم خطوة :

حمصي العيش في الفرن، بحيث انك ترشيه بملعقتين زيت وملح وفلفل وشوية بودرة ثوم.

وهذه الطريقة أفضل كثيرا من التحمير، لأنها تجعل العيش طعمه قوي ومميز.

سلق اللحمة
اللحمة اسلقيها دائما بعد أن تغلي الماء مع بصلة مقطعة أربعة أجزاء، وحبهان ومستكة وورق لاورو، مع القليل من كل من فلفل اسود وجوزة الطيب، مع إضافة مكعب مرق لحم.
بعد أن تغلي اللحم في كل المكونات السابقة، اسقطي اللحمة، واتركيها حتى تمام الطهي تماما..

لعمل الصلصة:

صلصة الفتة
صلصة الفتة

دقي راس ثوم كبير في الهاون جيد جدا، مع إضافة رشة ملح لها، وضعيها على النار مع القليل من السمنة او الزيت، حتى يصفر لونها، ثم ضيفي الصلصة وعصير الطماطم، وعندما تصل لمرحلة الغليان، ضيفي عليها القليل من الخل.

تبليها بالملح والفلفل وجوزة الطيب قبل أن تزيدي بالماء واتركيها حتى تتسبك.

الرز المصري

اسلقي الرز بالطريقة المعتادة، ولكن يمكنك إضافة كلا من 2 قرنفل و2 حبهان وورقة لاورو وعود قرفة.
هذه الإضافات تجعل الرز مبهر وله طعم مميز قوي.

خلطة الخل والثوم

ضعي القليل من السمن أو الزيت على النار، وضيفي لهم كمية من الثوم المفروم، وعندما يصفر الثوم، اطفي النار، وضيفي كمية من الخل.

تقديم الفتة:

في طبق التقديم؛ رصي طبقة من العيش المحمص، وضيفي عليها القليل من شوربة اللحم، القليل من الصلصة، وخلطة الخل والثوم، وغطيه واتركيه قليلا حتى يطرى العيش.

ضيفي الرز، ثم ضيفي على سطحه الصلصة، والقليل من خلطة الخل والثوم.

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