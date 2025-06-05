الخميس 05 يونيو 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تسحب عينات مياه للتأكد من صلاحيتها للشرب (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 قالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة لحماية الصحة العامة وضمان جودة الخدمات البيئية ومياه الشرب، من خلال المرور الدوري وسحب العينات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان البيئي والصحي على مستوى المحافظة. 

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تنفيذ خطة التأمين الطبي 

 ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي خلال أيام العيد، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية على مستوى المحافظة. 

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تكثيف المرور على المنشآت 

ومن جانبها أشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية إلى قيام فريق إدارة صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة، بتكثيف المرور والإشراف الصحي على ٧٢٥ منشأة تشمل مرافق عامة وسلخانات ونقط ذبيح، بالاضافة إلى متابعة أعمال النظافة على مستوى المحافظة.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

المرور على جميع محطات مياه الشرب 

 وأشارت إلى قام مسئولي صحة البيئة في الإسماعيلية بالمرور على جميع محطات مياه الشرب للتأكد من كفاءة مراحل التنقية وتم سحب ٩٨ عينة منها، وأخذ ٣٥٧ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامتها،كما تم المرور على جميع حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

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