محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية الصحة للمرور على المنشآت الخاصة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، حملات المرور المكثف التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتي تقوم بها مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية.

حملات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شنت حملة موسعة على عدد من المستشفيات الخاصة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ والتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

المستهدف من الحملات

وتابعت، أن الحملة قامت بالمرور على 7 مستشفيات خاصة تم خلالها رصد العديد من المخالفات، وتشمل مخالفات تخص اشتراطات التراخيص، مكافحة العدوى، الجودة والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

تشكيل اللجنة الرقابية الخاصة بالحملة

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر، وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، ودكتورة إيمان محمد ودكتورة سمر محمد بإدارة العلاج الحر للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.



جانب من الحملات، فيتو

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