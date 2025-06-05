108 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية، تعرف على الأماكن

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظة.



عدد ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيان لها أن البيان عن ساحات عيد الاضحي المبارك بالمديرية لعام 1446 هـ، 2025 م بلغ عددها (108) ساحات، وذلك على النحو التالي:

مركز شباب أبو صوير، أبو صوير المحطة أبو صوير، مركز شباب الوراورة أبو صوير الوراورة، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية، ومركز شباب أبو عياد، ومركز شباب أبو جريش، ومركز شباب شعيب عزبة شعيب، وساحة العالي، وساحة المركز الطبي مدينة المستقبل، وساحة التوفيق مدينة المستقبل وساحة الصوفية خلف اللواء 113، وساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف، ساحة العمدة البوصيلي الكرايم، وساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد، وساحة 6 أكتوبر، وساحة الصولي الصولي، وساحة منشية مبارك، وساحة المستقبل الجديد المستقبل، وساحة مضيفة دقينش أبو صوير البلد.



ساحات صلاة العيد، فيتو

ساحات صلاة العيد، فيتو

ساحات الأندية ومراكز الشباب بالإسماعيلية

كما تضم ساحات صلاة عيد الاضحى بالإسماعيلية كلا من؛ نادي نقابة المحامين أرض الأندية بالإسماعيلية، ومسجد النحاس بشارع محمد علي بالمحطة الجديدة حي أول الاسماعيلية، نادي السلام، ومركز شباب الشهداء العبور، وساحة مسجد بدر بالشارع التجارى، النادي النوبي الشهداء، مركز شباب الخشاينة الخشاينة نفيشة، وساحة السفينة بميدان السفينة بالحكر، وساحة التعاون ميدان التعاون ط البلاجات واستاد الإسماعيلي شارع المدارس، والملعب المفتوح الخامسة الإسماعيلية، وموقف الحكر الحكر الإسماعيلية، ونادي الشهداء الإسماعيلية، وساحة علي عيد، ومركز شباب السحارة، وساحة مسجد عثمان بن عفان الحرفي الإسماعيلية.

ساحات صلاة العيد، فيتو

ساحات صلاة العيد، فيتو



بالاضافة إلى مركز شباب الزغابة، وساحة الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد عباد الرحمن بالثلاثيني الإسماعيلية، ومركز شباب، ومسجد محمد فريد أبو عطوة الإسماعيلية، والمسجد الإسماعيلي بعرايشية مصر، ومسجد الرضوان الشيخ زايد، ومسجد الدوحة الشيخ زايد الإسماعيلية، ومسجد السلام حي السلام، ومسجد أم القرى الشيخ زايد الإسماعيلية، ومسجد الفردوس ميدان القفردوس الإسماعيلية، ومركز شباب أبو نصر الله أبو نصر الله أبو بلح.

ساحات صلاة العيد بمراكز الإسماعيلية

كما تم تخصيص كل من ساحات مسجد الرحمن (الشيخ مصطفى) المحطة التل الكبير، وساحة الحماده الساحة الشعبية التل الكبير، وساحة مسجد عمر بن الخطاب التل الكبير، ومركز شباب البعالوة التل الكبير.



بالاضافة إلى ساحة مسجد مجمع البحر القرين الجديدة التل الكبير، والمسطح الأخضر، وحي السلام بمدرسة الثانوية العامة، ومركز شباب أبو حليفة أبو حليفة، وساحة مسجد التل الصغير، ومركز شباب تل أبو حامد تل أبو حامد التل الكبير، وساحة مدرسة عطية الناظر، ومركز شباب المزارعة المزارعة التل الكبير، وساحة مركز شباب ابو عاشور أبو عاشور التل الكبير، وساحة مسجد أم القرى البكارشة التل الكبير، ومركز شباب الظاهرية الظاهرية التل الكبير، ومركز شباب ابو عيادة أبو عيادة التل الكبير، مركز شباب العهدة، ومركز شباب الغرابوة، ساحة عزبة منصور عزبة منصور التل الكبير.



ساحات صلاة العيد، فيتو

ساحات صلاة العيد بفايد

وأعلنت مديرية الأوقاف فى الإسماعيلية عن ساحات صلاة العيد بمركز ومدينة فايد حيث شملت ساحات الضبعية الشرقية مركز شياب الضبعبه الضبعية، ومركز شباب سرابيوم مركز شباب سرابيوم

و مركز شباب فنارة، وساحة ابو سلطان ابو سلطان فايد، وساحة ميدان فنارة فنارة فايد، وساحة عمر بن الخطاب، ومركز شباب كسفريت بكسفريت بفايد، وساحة العقادة، ومركز شباب ابو شلبي سرابيوم فايد، وساحة قمة فايد، وساحة مدرسة احمد عرابي القصاصين، ومركز شباب القصاصين القصاصين، ومركز شباب الهوانية الهوانية القصاصين، ومركز شباب النجع بالقصاصين، ومدرسة صبرى أم عزام القصاصين، ومركز شباب الهيش ام عزام القصاصين، ومركز شباب ام عزام، ومركز شباب السويدات قرية 30 يونيو القصاصين، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب المحسمة العبل المحسمة، ومركز شباب الخفيج قرية السلام بالقصاصين، ومركز شباب عرب ابوقاسم ام عزام القصاصين، والمعهد الدينى بالكوع الوادى

الأخضر، ومركز شباب البغادة، ومركز شباب الجعارة، ساحة معهد تل ثمود شروق القصاصين ومعهد يوسف مرسال.



ساحات صلاة العيد بالقنطرة شرق وغرب

كما شملت ساحات صلاة العيد بالقنطرة شرق ساحات مدرسة الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق، ومركز شباب المدينة الجديدة القنطرة شرق، وساحة سيد المرسلين المدينة الجديدة القنطرة شرق، والعبور العبور القنطرة شرق، والإرسال قرية الإرسال، والسبط الزكى بقرية الأبطال، وساحة الرحمة قرية الأحرار القنطرة شرق، ومركز شباب القنطرة القنطرة غرب القنطرة غرب، ومركز شباب ابوخليفه أبو خليفة القنطرة غرب، ومركز شباب البياضية، وساحة ملعب منشية مبارك، ومركز شباب الرياح، ومركز شباب الشهيد خيرى، وساحة مسجد ابو بكر الصديق بالمثلث المثلث القنطرة غرب، وساحة مسجد القدس بالكيلو 17 بمنطقة الحمادة.



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