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ساحات ومساجد القليوبية في صلاة عيد الأضحي كاملة العدد (صور)

صلاة عيد الاضحي المبارك،فيتو
صلاة عيد الاضحي المبارك،فيتو

شهدت الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك في محافظة القليوبية إقبالا بالآلاف علي الساحات من الأطفال والنساء والشيوخ.

 

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تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 

من جانبه، أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية، حيث جرى تجهيز 471 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة العيد بزيادة 20 ساحة عن عيد الفطر، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة وإعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات.

 

 

تجهيز 471 ساحة لعيد الأضحى المبارك بالقليوبية 

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب، أبرزها إضافة ساحة جديدة بنادي بنها الرياضي لأداء صلاة العيد، وفق توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتوسع في إقامة ساحات الصلاة.

وشهدت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام 06:18 صباحًا في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة، بجانب الساحات المعتمدة وعددها 471 ساحة.

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