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محافظات

بالبالونات وفرش الساحات، الاستعدادات الأخيرة لصلاة الأضحى بالقليوبية

تجهيز ساحات عيد الأضحى
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك بالقليوبية، فيتو

شهدت الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالقليوبية، استعدادات مكثفة من خلال وضع البالونات لتوزيعها علي المصلين وأيضًا تجهيز وفرش الساحات وتنظيفها استعدادًا لاستقبال المصلين. 

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تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 

من جانبه، أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية، حيث جرى تجهيز 471 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة العيد بزيادة 20 ساحة عن عيد الفطر، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة وإعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات.

تجهيز 471 ساحة لعيد الأضحى المبارك بالقليوبية 

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب، أبرزها إضافة ساحة جديدة بنادي بنها الرياضي لأداء صلاة العيد، وفق توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتوسع في إقامة ساحات الصلاة.

من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام 06:18 صباحًا في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة، بجانب الساحات المعتمدة وعددها 471 ساحة.

تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 
تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 
تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 
تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 
تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 
تجهيز ساحات عيد الاضحي المبارك،فيتو 
تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، فيتو 

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