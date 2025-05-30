الجمعة 30 مايو 2025
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تضامن الدقهلية تطلق فعاليات لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية في عيد الأضحى

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو

صرحت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، أنه بالتنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني تم وضع خطة إطعام خلال التسع أيام الأولي من شهر ذي الحجة، ويوم العيد وأيام التشريق.

تضامن الدقهلية " تطلق عددا من الفعاليات بمناسبة لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

توزيع وجبات إفطار وسحور علي الأسر المستحقة طوال التسع أيام وهدايا علي المواطنين والأطفال بالمساجد والساحات وعيديات وملابس جديدة لكافة دور الرعاية ومتابعة توزيع لحوم الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك.

توزيع  ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية

ومن جانبها وجهت  وكيل تضامن الدقهلية جميع دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات المسندة إليها، توزيع  ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية،كما وجهت  جمعية بصمة خير  بنبروه المسند إليها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه وهي إحدى المؤسسات العقابية بتسليم الاولاد ملابس جديدة وتوزيع العيديات عليهم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية

وفي سياق متصل وجهت مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص  الغير قادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وحوكمة عملية التوزيع  من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن لإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها في الوقت الذي يدخل الفرحة والسعادة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لمنازلهم.

وفي سياق آخر وجهت إدارة الضمان والإغاثة والهلال الأحمر برفع درجة الاستعداد لفرق الاغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ أيام عطلة عيد الأضحي المبارك وكذلك فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية بالتعامل مع الاطفال والكبار بلا مأوي وتوفير كافة اوجة الرعاية.

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كما وجهت مكتب الحج الإداري بالمديرية بالتواصل المستمر علي مدار الساعة، مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية والاطمئنان علي كافة أفراد البعثة حتى عودتهم سالمين الي أرض الوطن.

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