الله أكبر كبيرا، إقبال كثيف على ساحة أبو الحجاج بالأقصر لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)

قدمت «بوابة فيتو» بثًّا مباشرًا رصدت توافد آلاف من أهالي على ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك 2025.

صلاة عيد الأضحى المبارك

كان أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، قبل ساعات قليلة من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بهدف متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور في محيط الساحة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة في سهولة ويسر.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى مطالب المواطنين الذين حضروا بالمكان، مؤكدًا اهتمامه بحلها في أسرع وقت ممكن، بما يعكس التفاعل الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة، رافق المحافظ في جولته التفقدية حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

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