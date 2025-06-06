مفيش فايدة، اختلاط الرجال والنساء بساحة مصطفى محمود في صلاة عيد الأضحى رغم التحذيرات (فيديو)

شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة، اليوم اختلاطًا ملحوظًا بين صفوف المصلين من الرجال والنساء أثناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك على الرغم من التحذيرات والتوجيهات المتكررة التي أطلقها شيوخ الأوقاف عبر مكبرات الصوت قبل انطلاق الصلاة وخلالها.

وقبل بدء الصلاة قام عدد من شيوخ الأوقاف والمشرفين على تنظيم الصلاة بتوجيه المصلين شفهيًّا وعبر مكبرات الصوت إلى أماكن الصلاة المخصصة لكل من الرجال والنساء، مشددين على ضرورة الفصل بين الصفوف التزامًا بالضوابط الشرعية والتنظيمية.

تنبيه مهم من وزارة الأوقاف بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد

وكانت وزارة الأوقاف قد نبهت على عموم المصلين والمصليات إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية عند أداء صلاة العيد، وذلك حرصًا على الحفاظ على قدسية الشعيرة، واحترامًا لقيم ديننا الحنيف، والتزامًا بقواعد النظام العام.

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في صلاة العيد دون وجود فاصل مخالفة للشرع

وأشارت الأوقاف إلى أن العلماء والفقهاء أكدوا أن صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد -دون وجود فاصل أو حاجز- يُعد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية التي تحث على التفريق بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة، وتُعد -أيضًا- تجاوزًا لقوانين المحافظة على الآداب العامة، التي تنظم أسس الاجتماع بين الجنسين، بما يحقق الاحترام المتبادل، والسكينة والخشوع المطلوبين في مثل هذه الشعائر الجليلة.

وأهابت الوزارة بجميع المصلين والمصليات، ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة، وتنظيم الصفوف بما يتوافق مع الشرع الشريف، وذلك من خلال تخصيص أماكن واضحة للنساء، تفصلها عن صفوف الرجال بحواجز مناسبة أو فواصل تنظيمية، تضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية تليق بمقام العيد المبارك.

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