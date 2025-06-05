تسليح عائلات وعشائر غزة، مسئولون إسرائيليون يكشفون تفاصيل مخطط نتنياهو الشيطاني للقضاء على حماس

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بدأت حكومة نتنياهو في استخدام تكتيكات جديدة لتقليل خسائر قواتها.

لبيد: نتنياهو يسلح تنظيمات قريبة من داعش بغزة

وكشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن مخطط نتنياهو الشيطاني، الذي يهدف إلى تقسيم أهالي غزة، حيث أكد أن نتنياهو انتقل إلى تسليح التنظيمات القريبة من داعش في غزة.

وأوضح يائير لابيد، أن نتنياهو قام بهذه الخطوة ارتجالا ودون تخطيط إستراتيجي، مما سيؤدي إلى المزيد من الكوارث، وذلك على حد وصفه.



وفي السياق ذاته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: إن قرار تسليح عصابات في غزة إهمال أمني وعلينا استبدال الحكومة فورا.

زعيم حزب إسرائيلي يكشف خطة نتنياهو بتسليح عصابات في غزة

وأضاف ليبرمان، أن نتنياهو يدعم ويسلح عائلات وعشائر في غزة تشبه داعش ولا يدرك أن هذا السلاح سيتوجه نحونا في النهاية.



نتنياهو: تسريب ليبرمان يفيد حركة حماس



وفي المقابل دافع نتنياهو عن مخططه الشيطاني قائلا:ما السيئ في أننا استخدمنا عائلات تعمل ضد حماس؟ فذلك ينقذ حياة جنودنا، زاعما أن تسريب ليبرمان لهذه المعلومات يفيد حركة حماس.



وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني زعمه: أن تسليح المليشيات في غزة خطوة مخطط لها أنقذت أرواح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي وقت سابق، كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، ما يُعد جريمة فظيعة، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

وثيقة أوروبية تدين جيش الاحتلال الإسرائيلي

كما اعتبرت الوثيقة أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء محاولة حصولهم على المساعدات الإنسانية.

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