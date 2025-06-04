الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن غزة اليوم

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

قال دبلوماسيون، الثلاثاء، إنَّ الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوًا بالتصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف".

 

وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة

وبحسب قناة «المملكة»، طالب نص مشروع القرار، بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

 

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن 

ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).

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