قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: إن قرار تسليح عصابات في غزة إهمال أمني وعلينا استبدال الحكومة فورا.

زعيم حزب إسرائيلي يكشف خطة نتنياهو بتسليح عصابات في غزة

وأضاف ليبرمان، أن نتنياهو يدعم ويسلح عائلات وعشائر في غزة تشبه داعش ولا يدرك أن هذا السلاح سيتوجه نحونا في النهاية.

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، ما يُعد جريمة فظيعة، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

وثيقة أوروبية تدين جيش الاحتلال الإسرائيلي

كما اعتبرت الوثيقة أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء محاولة حصولهم على المساعدات الإنسانية.

وبالأمس أعلن الصليب الأحمر، استشهاد 27 فلسطنيا في إطلاق النار قرب مركز توزيع مساعدات بغزة.

الاحتلال يستهدف المتضورين جوعا في غزة

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.

إجراء تحقيق فوري ومستقل

ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.

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