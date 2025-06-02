قبل عيد الأضحى بيومين، نصائح للنساء لإعداد الجسم

نصائح للنساء لإعداد الجسم قبل العيد، مع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ النساء في الاستعداد لاستقبال هذه المناسبة المباركة بروح مليئة بالبهجة والحيوية، سواء من حيث تجهيز المنزل، أو تحضير الطعام، أو استقبال الضيوف.



إلا أن الكثير من النساء قد ينسين أهمية العناية بالجسم وإعداده بطريقة صحية وذكية قبل حلول العيد، خاصة أن الأيام الأولى من العيد عادةً ما تكون مليئة بالمجهود البدني والتوتر، فضلًا عن التغير المفاجئ في النظام الغذائي بسبب تناول اللحوم والحلويات بكثرة.



لهذا، من المهم أن تمنح المرأة نفسها بعض الوقت قبل العيد بيومين على الأقل للاهتمام بجسدها بشكل خاص، كي تبدأ العيد بطاقة إيجابية ومظهر مشرق وشعور عام بالراحة.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الاستعداد للعيد لا يقتصر فقط على تجهيز الطعام أو ترتيب المنزل، بل يبدأ من العناية بالجسد والروح.



وخلال اليومين السابقين لعيد الأضحى، يمكن للمرأة أن تمنح نفسها القليل من الوقت والاهتمام لتصل إلى العيد بكامل طاقتها وأناقتها. فالجسد السليم المرتاح هو مفتاح استقبال العيد بابتسامة حقيقية ومظهر مشرق، وهذا لا يتطلب مجهودًا خارقًا، بل لمسات بسيطة وواعية تضمن الراحة الجسدية والنفسية في أجمل أيام العام.

نصائح هامة قبل عيد الاضحى

تهيية الجسم للعيد

وفيما يلي مجموعة من النصائح المفيدة التي تساعد النساء على إعداد أجسامهن قبل عيد الأضحى بيومين:

1. التركيز على شرب الماء بوفرة

الجسم يحتاج إلى الترطيب الجيد قبل الدخول في أيام مليئة بالطعام الثقيل والنشاط البدني. من الضروري أن تبدأ المرأة بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا قبل العيد بيومين، مع توزيعها خلال اليوم. يساعد الماء على ترطيب البشرة، وتنشيط الدورة الدموية، وتنظيم عملية الهضم، وتقليل الانتفاخ الذي قد يحدث نتيجة تناول الأطعمة الدسمة.

ولتحسين طعم الماء، يمكن إضافة شرائح من الليمون أو الخيار أو أوراق النعناع الطازجة.

2. تناول وجبات خفيفة ومتوازنة

قبل العيد، ينصح بتقليل استهلاك الأطعمة الثقيلة والمقلية والمعجنات، والاعتماد أكثر على الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخفيفة مثل الدجاج المشوي أو الأسماك. الهدف هو تهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام في العيد دون أن يصاب بعسر الهضم أو الإمساك.

ومن الجيد تقسيم الوجبات إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة خلال اليوم بدلًا من تناول وجبتين أو ثلاث ضخمة.

3. الاهتمام بالبشرة والعناية بها

مع حرارة الجو وزيادة التعرق، تحتاج البشرة إلى عناية إضافية قبل العيد. يُنصح باستخدام ماسك طبيعي للبشرة مثل ماسك الزبادي مع العسل أو الخيار مع جل الألوفيرا لتهدئة البشرة وتغذيتها.

كما يمكن عمل تقشير بسيط للبشرة باستخدام مقشر طبيعي مكون من السكر البني مع زيت الزيتون أو العسل، ثم وضع مرطب خفيف مناسب لنوع البشرة. هذا التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت ويمنح البشرة إشراقة صحية وملمسًا ناعمًا.

4. تقليل السكريات والملح

الإكثار من السكريات قبل العيد يؤدي إلى احتباس السوائل وانتفاخ الوجه والجسم، كما أن تناول كميات كبيرة من الملح قد يسبب نفس التأثير. لذلك من الأفضل أن تقلل المرأة من هذه العناصر قدر الإمكان قبل العيد بيومين حتى يكون جسدها أخف وأكثر راحة.

5. الحركة الخفيفة والتمارين البسيطة

لا يشترط أن تذهب المرأة إلى النادي الرياضي، لكن يكفي ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل مثل المشي لمدة نصف ساعة، أو أداء تمارين التمدد أو اليوغا. هذه التمارين تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين المزاج، وتقليل التوتر قبل العيد.

6. الراحة والنوم الجيد

من أكثر الأمور التي تهملها المرأة قبل العيد هي النوم الكافي، بسبب كثرة المهام والتحضيرات. ومع ذلك، فإن النوم الجيد لا يقل أهمية عن الغذاء والماء، لأنه يمنح الجسم فرصة للاستشفاء ويؤثر بشكل مباشر على نضارة البشرة وصفاء الذهن.

لذلك يُنصح بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل في اليومين السابقين للعيد، وتجنب المنبهات قبل النوم بساعتين مثل القهوة أو الهاتف المحمول.

7. الاهتمام بالأظافر والقدمين

من العادات الجميلة التي يمكن القيام بها قبل العيد هي العناية باليدين والقدمين، فهما من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض للإجهاد، خصوصًا مع كثرة الأعمال المنزلية في فترة العيد. يُمكن نقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه ملح خشن وزيت عطري لمدة 15 دقيقة، ثم ترطيبها جيدًا.

كما يُفضل تقليم الأظافر وتنظيفها ووضع طلاء بسيط إذا كانت المرأة تميل لذلك، لإضفاء لمسة أنيقة على إطلالتها العيدية.

8. الاستحمام مع زيوت مهدئة

قبل العيد بيوم، يُفضل أن تأخذ المرأة حمامًا دافئًا مضافًا إليه قطرات من الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو زيت الورد، لأن ذلك يساعد على استرخاء العضلات وتحسين الحالة المزاجية. يمكن أيضًا استخدام لوفة ناعمة لتقشير الجلد أثناء الاستحمام ثم ترطيب الجسم بزيت جوز الهند أو كريم مرطب.

الاسترخاء والراحة

9. تحضير الملابس مسبقًا

حتى لا تتعرض المرأة للتوتر صباح العيد، من الأفضل تجهيز الملابس والإكسسوارات والعطور مسبقًا، وتجربتها لتجنب أي مفاجآت. يمكن وضعها في مكان خاص بعد كيّها، مع تجهيز حقيبة صغيرة تحوي لوازم الطوارئ مثل منديل معطر، عطر بحجم صغير، مرطب شفاه، ومكياج خفيف.

10. الاسترخاء النفسي وتجنب القلق

أخيرًا، لا يكتمل إعداد الجسد بدون راحة البال. لذلك من الضروري أن تبتعد المرأة عن التوتر والقلق قدر المستطاع، وأن تحاول الاستمتاع بأجواء العيد واستقبالها بروح إيجابية. يمكن قضاء بعض الوقت في التأمل أو قراءة أذكار الصباح والمساء، أو الاستماع لموسيقى هادئة، أو مجرد الجلوس في مكان تحبه بصمت لبعض الوقت.

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