روتين سريع للعناية بالبشرة ليلة العيد، خطوات بسيطة لبشرة مشرقة

روتين سريع للعناية بالبشرة ليلة العيد، ليلة العيد ليست مجرد تحضير للملابس وتنسيق الإطلالة، بل هي أيضًا الفرصة الأخيرة قبل صباح العيد للعناية بالبشرة بطريقة سريعة وفعالة تعكس الإشراقة والانتعاش في اليوم التالي.



كثير من النساء ينشغلن ليلة العيد بالترتيبات المنزلية أو الاستعدادات الشخصية، لكن تخصيص نصف ساعة فقط لروتين عناية ذكي يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في نضارة البشرة وثقتك بنفسك.

روتين العناية بالبشرة ليلة العيد

مستحضرات عناية بالبشرة

في هذا التقرير، تقدم خبيرة التجميل هبه محمد روتينًا ليليًا سريعًا وفعّالًا للعناية بالبشرة ليلة العيد، يناسب مختلف أنواع البشرة، ويركز على التنظيف، والترطيب، والتغذية، لتحصلي على إشراقة صحية صباح العيد دون مجهود كبير.



1. إزالة المكياج وتنظيف البشرة بعمق (5-7 دقائق)

أول خطوة في أي روتين للعناية بالبشرة هي التنظيف الجيد. فحتى إذا لم تكوني قد وضعتِ مكياجًا في هذا اليوم، فإن بشرتك تتعرض للأتربة والتلوث، ما يجعل التنظيف ضروريًا.



ابدئي بمزيل المكياج: اختاري مزيلًا لطيفًا على البشرة، مثل ماء ميسيلار أو زيت تنظيف، لإزالة بقايا المكياج أو الواقي الشمسي.

استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك: يفضل استخدام غسول لطيف لا يسبب الجفاف، خاصة إذا كنتِ تمتلكين بشرة حساسة أو جافة.

نصيحة: قومي بتدليك الغسول برفق لمدة دقيقة لتحفيز الدورة الدموية وتفتيح المسام.

2. تقشير خفيف لإزالة الخلايا الميتة (3-5 دقائق)

التقشير خطوة أساسية تمنح البشرة مظهرًا ناعمًا ومشرقًا، وتساعد على امتصاص المنتجات اللاحقة بشكل أفضل.

استخدمي مقشرًا لطيفًا يحتوي على حبيبات ناعمة أو اختاري مقشرًا كيميائيًا خفيفًا مثل حمض اللاكتيك أو حمض الجليكوليك.

ركزي على مناطق الجبهة، الأنف، والذقن (المنطقة T) إذا كنتِ تعانين من الرؤوس السوداء أو انسداد المسام.

تنبيه: لا تستخدمي المقشرات القاسية أو القوية جدًا ليلة العيد، حتى لا تتهيج بشرتك.

3. قناع سريع للتغذية والإشراقة (10-15 دقيقة)

الماسك هو لحظة الرفاهية في هذا الروتين. اختاري قناعًا يلبي احتياجات بشرتك ليلة العيد.

للبشرة الجافة: استخدمي ماسك مرطب يحتوي على مكونات مثل العسل أو الألوفيرا.

للبشرة الدهنية أو المختلطة: استخدمي ماسك الطين لإزالة الشوائب وتنظيم إفراز الزيوت.

للبشرة الباهتة: استخدمي قناع يحتوي على فيتامين C أو النياسيناميد لإضاءة البشرة.

يمكنك أيضًا استخدام قناع ورقي (sheet mask) فهو سريع وفعّال.

4. تونر أو ماء ورد لتهدئة البشرة (2 دقيقة)

بعد إزالة القناع، مرري قطعة قطن مبللة بالتونر المناسب لنوع بشرتك، أو رشي ماء ورد طبيعي على وجهك. هذه الخطوة تساعد على تهدئة البشرة وإغلاق المسام.

5. سيروم مغذٍ (3 دقائق)

السيروم خطوة مهمة في أي روتين ليلي. فهو يحتوي على تركيز عالٍ من المكونات الفعالة:

اختاري سيرومًا يحتوي على حمض الهيالورونيك للترطيب العميق.

أو سيروم فيتامين C لتفتيح البشرة ومنحها إشراقة.

أو اختاري سيرومًا مخصصًا لمحاربة علامات التعب أو الإرهاق.

ربّتي السيروم على بشرتك بلطف حتى تمتصه تمامًا.

6. ترطيب مكثف (3 دقائق)

الترطيب خطوة لا غنى عنها. حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى مرطب.

استخدمي كريمًا غنيًا نوعًا ما في هذه الليلة لتغذية البشرة خلال النوم.

إذا كانت بشرتك مرهقة أو باهتة، يمكن إضافة نقطة من زيت طبيعي (مثل زيت اللوز أو زيت الجوجوبا) إلى المرطب لنتائج أفضل.

7. عناية خاصة بمنطقة العين (1-2 دقيقة)

العيون من أول ما يلفت النظر في صباح العيد، لذلك خصصي لها القليل من الوقت:

استخدمي كريمًا مخصصًا لمنطقة العين يحتوي على الكافيين أو الفيتامينات.

ضعيه بلطف بأطراف أصابعك دون فرك.

8. ترطيب الشفاه (نصف دقيقة)

لا تنسي شفاهك! استخدمي مرطب شفاه غني أو ضعي طبقة خفيفة من العسل الطبيعي لترطيبها أثناء النوم.

9. نصيحة ذهبية قبل النوم

اشربي كوب ماء دافئ مع القليل من عصير الليمون أو العسل. هذا سيساعد على ترطيب بشرتك من الداخل.

نامي على وسادة نظيفة ويفضل أن تكون بغطاء حريري أو قطني ناعم لتقليل الاحتكاك بالبشرة.

روتينك الصباحي يوم العيد

ترطيب البشرة

لكي تحصلي على أفضل نتيجة من روتينك الليلي، خصصي 10 دقائق فقط صباح العيد قبل وضع المكياج:

اغسلي وجهك بغسول لطيف.

رشي ماء ورد أو تونر.

ضعي سيروم خفيف مثل فيتامين C.

استخدمي مرطبًا خفيفًا.

لا تنسي الواقي الشمسي حتى لو كنتِ داخل المنزل.

ثم ابدئي بوضع مكياجك على بشرة ناعمة ومهيأة تمامًا.

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