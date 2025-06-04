نصائح للعناية بالبشرة الحساسة خلال إجازة عيد الأضحى

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة، تُعد البشرة الحساسة من أنواع البشرة التي تتطلب عناية خاصة ودقيقة، خصوصًا خلال المناسبات والعطلات التي يكثر فيها التعرض لأشعة الشمس، وتناول الأطعمة الدسمة، وتغيّر أنماط النوم والعناية الشخصية.

ومع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي غالبًا ما تتضمن السفر، الزيارات الاجتماعية، الخروج للتنزه أو أداء مناسك الحج، تزداد الحاجة إلى اتباع روتين خاص لحماية البشرة الحساسة من التهيج أو الاحمرار أو ظهور الحبوب.

أوضحت خبيرة التجميل هبة محمد، أن العناية بالبشرة الحساسة خلال إجازة عيد الأضحى تتطلب وعيًا وحرصًا لتجنب العوامل التي تؤدي إلى تهيجها، خاصة مع تغيّر الروتين اليومي وكثرة النشاطات الاجتماعية والدينية.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، أهم نصائح تساعد صاحبات البشرة الحساسة في الحفاظ على نضارة وصحة بشرتهم، خلال إجازة عيد الأضحى:

أولًا: التعرف على طبيعة البشرة الحساسة

قبل البدء بأي روتين عناية، من المهم التأكد من أن البشرة فعلًا حساسة، حيث تمتاز البشرة الحساسة بما يلي:

وصفات للبشرة الحساسة

الاحمرار السريع عند التعرض للشمس أو الرياح.

التهيج عند استخدام منتجات عناية قوية أو معطرة.

الجفاف أو التقشر المفاجئ.

الشعور بالحكة أو الحرقة عند تطبيق بعض المستحضرات.

إذا كانت بشرتك تظهر هذه الأعراض بشكل منتظم، فمن المحتمل أنكِ من أصحاب البشرة الحساسة، وتحتاجين إلى نظام عناية خاص خلال فترات العيد.

ثانيًا: التنظيف اللطيف دون إفراط

من أولى الخطوات للحفاظ على بشرة صحية هي تنظيف الوجه بلطف دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

يفضل استخدام غسول خالٍ من العطور والكحول، يحتوي على مكونات مهدئة مثل:

ماء الورد

الألوفيرا (جل الصبار)

الشوفان

البابونج

ويُفضل غسل الوجه مرتين يوميًا فقط – صباحًا ومساءً – باستخدام الماء الفاتر، لأن الماء الساخن يمكن أن يسبب جفافًا وتهيجًا إضافيًا.

ثالثًا: الترطيب المنتظم والمكثف

البشرة الحساسة عرضة للجفاف، خصوصًا عند السفر أو التواجد في بيئات جافة أو مكيفة مثل الفنادق أو المولات. لذلك، من الضروري استخدام مرطب لطيف ومغذٍ. يفضل اختيار مرطبات تحتوي على:

السيراميد

حمض الهيالورونيك

النياسيناميد (بتركيز خفيف)

زبدة الشيا

ويجب وضع المرطب على بشرة مبللة قليلًا بعد الغسيل مباشرةً للحفاظ على أكبر قدر من الرطوبة.

رابعًا: الحماية من أشعة الشمس

أشعة الشمس خلال العيد – سواء كنتي تقضي الإجازة في بلد حار أو تؤدي مناسك الحج – تعتبر من أكثر العوامل المسببة لتهيج البشرة الحساسة. لذلك، لابد من استخدام واقي شمس واسع الطيف بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، على أن يكون:

خالٍ من العطور والبارابين.

يحتوي على مكونات معدنية مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

مقاوم للماء إذا كنت ستقضي وقتًا طويلًا في الخارج أو تحت أشعة الشمس.

تجدر الإشارة إلى ضرورة إعادة تطبيق الواقي كل ساعتين، خاصة عند التعرق أو مسح الوجه.

خامسًا: تجنب العطور والمواد الكيميائية القاسية

خلال عيد الأضحى، يكثر استخدام العطور والبخور والصابون المعطر، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على البشرة الحساسة.

لذا، من المهم:

استخدام صابون طبيعي أو غسول بدون عطر.

تجنب العطور المباشرة على الجلد، خاصة على الرقبة والوجه.

الحذر من منتجات العناية التي تحتوي على أحماض قوية أو كحول.

ماسكات للبشرة الحساسة

سادسًا: التغذية السليمة وشرب الماء

الإفراط في تناول اللحوم الدسمة والحلويات خلال عيد الأضحى يمكن أن يؤثر على صحة البشرة، خاصة الحساسة منها. لذلك، من الضروري:

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الجزر، الخيار، التوت، والرمان.

سابعًا: الراحة والنوم الكافي

قلة النوم والإجهاد خلال فترة الأعياد يمكن أن تؤدي إلى شحوب البشرة وزيادة حساسيتها. احرص على:

النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

تقليل التوتر النفسي من خلال الاسترخاء أو ممارسة التأمل.

تجنب السهر المفرط خلال العطلة.

ثامنًا: منتجات العناية أثناء السفر

إذا كنتِ مسافرة خلال العيد، احرصي على إعداد حقيبة صغيرة تحتوي على منتجاتك الخاصة التي تناسب بشرتك الحساسة. يشمل ذلك:

غسول لطيف.

مرطب.

واقي شمس.

مناديل مبللة غير معطرة.

كريم ملطف في حال حدوث احمرار أو تهيج.

تاسعًا: التعامل مع التهيج فورًا

في حال تعرضت بشرتك لأي تهيج أو حساسية مفاجئة خلال الإجازة، يُفضل:

استخدام كمادات باردة أو ماسكات مهدئة مثل ماسك الشوفان أو الألوفيرا.

تجنب استخدام أي منتج جديد خلال فترة التهيج.

استشارة طبيب جلدية في حال استمرار الاحمرار أو ظهور الطفح.

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