هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟ الأزهر يحسم الجدل

عيد الأضحى 2025، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حكم الأكل والشرب قبل صلاة العيد، مشيرا إلى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم.



حكم صيام يوم النحر

وقال مركز الأزهر للفتوى، إن يوم عيد الأضحى المبارك يوم فرح وسرور وذكر لله سبحانه وأكل وشرب وتوسعة على الأهل والأولاد، والمحتاجين، ويحرم الصيام فيه؛ لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى النبي ﷺ عن صوم الفطر والنحر». [متفق عليه].

هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟



وأضاف الأزهر للفتوى، أنه لا يعني استحباب ألا يأكل المسلم يوم عيد الأضحى حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته أن الصيام مشروع، ويحرم أن يبيت المسلم نية الصوم، ولا يجوز دعوة الناس للصيام في هذا اليوم.

هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟



وأوضح أن المضحي يستحب له أن يستن بسنة رسول الله ﷺ، فقد «كان النبيُّ ﷺ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي». [أخرجه الترمذي]، فإن أكل المسلم أو شرِب قبل صلاة العيد سواء أكان مضحيًّا أم غير مضحٍّ فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله.

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية توزيع لحوم الأضحية.

كيفية توزيع لحوم الأضحية

وقال الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو”: "ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا»، موضحا أن العلماء أخذوا من هذا الحديث استحباب التثليث في توزيع لحوم الأضاحي.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التوزيع حسب السنة يكون ثلث للمضحي أو لأهل بيته، وثلث لأصحابه أو أقربائه، والثلث الأخير للفقراء والمساكين؛ مؤكدا أنه يُستحب التوسعة على الفقراء والمساكين، خاصة في أيام العيد وأيام منى.

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