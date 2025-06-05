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أخبار مصر

تعرف على أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى المبارك،
صلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو
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صلاة عيد الأضحى المبارك، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م.

الأوقاف: تجهيز 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)


وتكون مدينة طابا هي أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى أهالي مدينة طابا صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحا.

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات والمدن: 

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16

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