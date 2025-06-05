تعرف على أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى المبارك، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م.
وتكون مدينة طابا هي أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى أهالي مدينة طابا صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحا.
وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات والمدن:
القاهرة: 6:19
الجيزة: 6:19
الاسكندرية: 6:21
بورسعيد:6:11
السويس: 6:13
العريش: 6:06
الطور: 6:13
سانت كاترين:6:11
طابا: 6:05
شرم الشيخ: 6:11
دمنهور: 6:19
طنطا: 6:18
المنصورة:6:16
الزقازيق:6:16
بنها:6:18
شبين الكوم: 6:18
كفر الشيخ:6:17
الفيوم: 6:22
بنى سويف: 6:21
المنيا: 6:25
أسيوط:6:25
سوهاج: 6:25
قنا: 6:21
أسوان:6:25
أبو سمبل: 6:34
مرسى مطروح:6:31
الغردقة: 6:15
الخارجة: 6:33
الإسماعيلية:6:13
دمياط: 6:13
السلوم:6:39
نوبيع: 6:07
حلايب: 6:14
شلاتين:6:16
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