تعرف على أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى المبارك، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م.



وتكون مدينة طابا هي أول مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدى أهالي مدينة طابا صلاة العيد في تمام الساعة 6:05 صباحا.

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات والمدن:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16

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