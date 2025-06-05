تحرير 95 مخالفة للمنشآت الغذائية خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه تطبيقًا لخطة التأمين الطبى لعيد الأضحى المبارك، شنت إدارة مراقبة الأغذية شنت عدة حملات متتابعة على المنشآت الغذائية.

المنشآت المستهدفة من الحملات

وشملت أعمال الحملة قيام مراقبى مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على 60 منشأة غذائية شملت مجازر وشوادر لحوم، مخابز ومحال بيع الأغذية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملة على المنشآت

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، إلى أن جهود الحملة أسفرت عن إعدام ١٥ كجم أغذية فاسدة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية، وسحب ١٣ عينة غذائية وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من سلامتها، وتحرير إجمالى ٩٥ محضر مخالفات، شملت ٤٥ محضر نظافة، طبقًا للقرار ٩٦، و٥٠ محضر شهادة صحية طبقًا للقرار ٩٧، والتوصية بالغلق ل ٧ منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

تقديم التوعية لأصحاب المنشآت

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، كإجراء استباقي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

جانب من الحملات، فيتو

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