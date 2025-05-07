أسامة ربيع: إنشاء مبنى جديد للجراحة بمستشفيات هيئة قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه وفد رفيع المستوى ضم قيادات مسئولي الرعاية الصحية لبحث سبل التنسيق المشترك في عدد من الملفات المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية للعاملين بالهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

الخفيف على العاملين بالهيئة خلال الفحوصات الطبية

خلال اللقاء، اتفق الجانبان حول الآليات والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف على العاملين بهيئة قناة السويس فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي الابتدائي للمتقدمين للوظائف، وفحص حالات العجز وإصابات العمل وغيرها من الإجراءات الطبية المتعلقة بشكل مباشر بالعاملين بالهيئة.

تقنين أوضاع بعض حالات الإصابات

وتضمن اللقاء مناقشة آليات تقنين أوضاع بعض حالات إصابات العمل والعجز للعاملين بالهيئة قبل الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

كما توافق الجانبان حول إمكانية إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد.

الفريق أسامة ربيع نقدر جهود هيئة الرعاية الصحية

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو توفير منظومة صحية متطورة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأشاد الفريق ربيع بالتعاون المثمر والجاد مع هيئة الرعاية الصحية للتخفيف عن العاملين بالهيئة وتيسير العديد من الإجراءات مع مراعاة كافة اللوائح والضوابط القانونية المنظمة للعمل.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس استعداد الهيئة لتوفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتجهيز مقرات العمل الخاصة بهيئة الرعاية الصحية بالمواقع التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة، علاوة على دعم المنظومة بربطها بقاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالهيئة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس انتهت من اعتماد مستشفيات ومراكز الهيئة التابعة لها بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يجري العمل حاليا لاعتماد أول مركز طبي تابع للهيئة بمحافظة السويس خلال الفترة القادمة.

تطوير الخدمات الطبية بقناة السويس

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن الخدمات الطبية بقناة السويس شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث تم تطوير إمكانيات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة في مدن القناة الثلاثة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد للجراحة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديره الكبير لما تبذله هيئة قناة السويس من جهود وطنية عظيمة تُسهم في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالعاملين في هذا الكيان الوطني الكبير.

وأكد الدكتور السبكي حرص الهيئة على مراعاة الطبيعة الاستثنائية لطبيعة عمل العاملين بهيئة قناة السويس، والتعامل بمرونة مع متطلباتهم، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يعكس التكامل المؤسسي ويعزز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

ووجَّه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بضرورة تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، والتوافق على متطلباتها، تمهيدًا لتقنينها بعد موافقة الجهات المعنية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن تنظيم عدد من الإجراءات المستقبلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للأمراض المهنية.

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